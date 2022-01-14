﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin OCTG boru ithalatı Kasım ayında %26,8 arttı

Cuma, 14 Ocak 2022 09:10:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %26,8 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %469,5 artışla 189.009 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 205,6 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 38,1 milyon $’a kıyasla 251,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 30.297 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 5.262 mt’a kıyasla 45.051 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 31.488 mt ile Güney Kore, 22.549 mt ile Ukrayna, 19.701 mt ile Rusya ve 19.030 mt ile Arjantin takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  boru  Kuzey Amerika  borular  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13 Oca

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Kasım ayında %3,8 arttı
10 Oca

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ekim ayında %39,5 arttı
05 Oca

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim ayında %0,9 arttı
22 Ara

ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında %1,2 düştü
17 Ara

NorthWest Pipe Company Utah’taki prekast beton faaliyetlerine yaptığı yatırımları artırıyor