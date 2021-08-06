ABD’nin OCTG boru ithalatı Haziran ayında %34,8 arttı

Cuma, 06 Ağustos 2021 09:08:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin OCTG boru ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %34,8 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %57,7 artışla 153.027 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 125,3 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 80,6 milyon $’a kıyasla 161,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 25.862 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 27.954 mt’a kıyasla 48.647 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 18.493 mt ile Meksika, 16.028 mt ile Rusya, 12.999 mt ile Brezilya ve 10.929 mt ile Arjantin takip etti.