ABD’nin OCTG boru ithalatı Haziran ayında %1,7 arttı

Salı, 09 Ağustos 2022 09:08:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %1,7 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %24,6 artışla 191.902 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 321,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 162,5 milyon $’a kıyasla 321,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, hiç ithalat yapılmayan Mayıs ayına ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla 31.646 mt ile Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan’ı, 30.434 mt ile Kanada, 26.869 mt ile Tayvan, 15.415 mt ile Avusturya ve 14.571 mt ile Yunanistan takip etti.