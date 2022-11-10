ABD’nin OCTG boru ithalatı Eylül ayında %1,1 arttı

Perşembe, 10 Kasım 2022 09:04:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %1,1 artışla ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %17,7 düşüşle 182.512 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 321,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 275,9 milyon $’a kıyasla 346 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 28.606 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 70.452 mt’a kıyasla 44.542 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 28.122 mt ile Tayvan, 24.459 mt ile Avusturya, 16.495 mt ile Japonya ve 12.484 mt ile Kanada takip etti.