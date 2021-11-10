ABD’nin OCTG boru ithalatı Eylül ayında %105,6 arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 09:04:42 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin OCTG boru ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %105,6 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %960,8 artışla 219.405 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 124,1 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 25,6 milyon $’a kıyasla 273,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 8.153 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 3.096 mt’a kıyasla 70.452 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 43.977 mt ile Meksika, 19.145 mt ile Tayland, 17.662 mt ile Ukrayna ve 17.648 mt ile Suudi Arabistan takip etti.