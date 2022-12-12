ABD’nin OCTG boru ithalatı Ekim ayında %6,7 düştü

Pazartesi, 12 Aralık 2022 09:21:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %6,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %16,3 artışla 170.202 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 346 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 205,5 milyon $’a kıyasla 342,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 44.542 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 37.282 mt’a kıyasla 35.279 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 16.458 mt ile Kanada, 11.995 mt ile Tayvan, 11.541 mt ile Ukrayna ve 11.209 mt ile Meksika takip etti.