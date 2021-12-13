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ABD’nin OCTG boru ithalatı Ekim ayında %32,1 düştü

Pazartesi, 13 Aralık 2021 09:18:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %32,1 düşüşle ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %195,8 artışla 149.013 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 273,3 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a kıyasla 205,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 70.452 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 22.763 mt’a kıyasla 39.333 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 30.297 mt ile Meksika, 16.434 mt ile Rusya, 12.111 mt ile Arjantin ve 10.469 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  borular  boru  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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