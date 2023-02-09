ABD’nin OCTG boru ithalatı Aralık ayında %28,1 arttı

Perşembe, 09 Şubat 2023 09:02:34 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %28,1 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %53,5 artışla 235.639 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 434,2 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 300,1 milyon $’a kıyasla 595,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 14.650 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 65.731 mt’a kıyasla 43.518 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 30.169 mt ile Tayvan, 27.272 mt ile Meksika, 19.323 mt ile Avusturya ve 16.233 mt ile Hindistan takip etti.