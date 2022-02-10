ABD’nin OCTG boru ithalatı Aralık ayında %2,6 arttı

Perşembe, 10 Şubat 2022 09:05:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %2,6 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %136,1 artışla 193.876 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 251,5 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 75,3 milyon $’a kıyasla 300,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 31.488 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 39.389 mt’a kıyasla 65.731 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 31.810 mt ile Meksika, 20.496 mt ile Avusturya, 16.189 mt ile Ukrayna ve 13.984 mt ile Arjantin takip etti.