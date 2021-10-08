ABD’nin OCTG boru ithalatı Ağustos ayında %34,3 düştü

Cuma, 08 Ekim 2021 09:14:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin OCTG boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %34,3 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %160,2 artışla 106.736 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 198,5 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a kıyasla 124,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 481 mt’a ve hiç ithalat yapılmayan 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla 19.134 mt ile Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan’ı, 19.037 mt ile Meksika, 11.893 mt ile Rusya, 11.108 mt ile Avusturya ve 10.080 mt ile Tayvan takip etti.