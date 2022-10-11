ABD’nin OCTG boru ithalatı Ağustos ayında %22,7 düştü

Salı, 11 Ekim 2022 09:03:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %22,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %67,9 artışla 180.478 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 424,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 124,1 milyon $’a kıyasla 321,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 58.854 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 8.153 mt’a kıyasla 28.606 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 17.707 mt ile Türkiye, 16.680 mt ile Meksika, 16.505 mt ile Tayvan ve 12.397 mt ile Tayland takip etti.