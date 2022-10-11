﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin OCTG boru ithalatı Ağustos ayında %22,7 düştü

Salı, 11 Ekim 2022 09:03:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ülkenin OCTG boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %22,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %67,9 artışla 180.478 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 424,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 124,1 milyon $’a kıyasla 321,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 58.854 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 8.153 mt’a kıyasla 28.606 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 17.707 mt ile Türkiye, 16.680 mt ile Meksika, 16.505 mt ile Tayvan ve 12.397 mt ile Tayland takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Eylül ayında aylık %40,4 düştü

11 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşerken, Kanada’da arttı

10 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel kutu profil fiyatları hafifçe yükseldi ama görünüm belirsiz

07 Eki | Boru

AB’nin bazı ürünlere yönelik ithalat kotaları ilk haftadan tükendi

07 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %48,7 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %44,5 yükseldi

07 Eki | Çelik Haberler

ABD, Meksika ve Arjantin’den ithal OCTG boruya nihai antidamping vergisi getirdi

06 Eki | Çelik Haberler

Zekelman Kaliforniya merkezli çelik EMT boru tesisini kapatacak

06 Eki | Çelik Haberler

Arabian Pipes, McDermott’a çelik boru tedarik edecek

06 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Mexico üretim kapasitesini artırmak için yeni boru tesisine yatırım yapacak

05 Eki | Çelik Haberler