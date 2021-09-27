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ABD’nin OCTG boru ihracatı Temmuz ayında %10,8 düştü

Pazartesi, 27 Eylül 2021 09:14:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %10,8 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %6,9 artışla 10.545 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 24,7 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 31,8 milyon $’a kıyasla 23,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 7.848 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 2.463 mt’a kıyasla 7.231 mt ile Kanada oldu. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD  borular  boru  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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