ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat ayında %17,3 arttı

Perşembe, 28 Nisan 2022 09:17:45 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %17,3 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %79,9 artışla 17.053 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 37,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 41,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 6.999 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 6.905 mt’a kıyasla 12.201 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.556 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.