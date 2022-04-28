﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat ayında %17,3 arttı

Perşembe, 28 Nisan 2022 09:17:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %17,3 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %79,9 artışla 17.053 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 37,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 41,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 6.999 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 6.905 mt’a kıyasla 12.201 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.556 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

25 Nis

ABD’nin yapısal boru ihracatı Şubat ayında %9,6 arttı
20 Nis

ABD’nin yapısal boru ithalatı Şubat ayında %5,9 arttı
19 Nis

ABD’nin mekanik boru ithalatı Şubat ayında %5,4 arttı
12 Nis

ABD’nin standart boru ithalatı Şubat ayında %40,7 arttı
11 Nis

ABD’nin hat borusu ithalatı Şubat ayında %40,7 arttı
08 Nis

ABD’nin mekanik boru ihracatı Ocak ayında %53,6 arttı
08 Nis

ABD’nin OCTG boru ithalatı Şubat ayında %4,6 düştü
31 Mar

ABD’nin hat borusu ihracatı Ocak ayında %109,7 arttı
30 Mar

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ocak ayında %20,5 arttı
25 Mar

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak ayında %27,9 arttı