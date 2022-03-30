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ABD’nin OCTG boru ihracatı Ocak ayında %20,5 arttı

Çarşamba, 30 Mart 2022 09:16:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %20,5 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %70,5 artışla 14.543 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 31,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 18,4 milyon $’a kıyasla 37,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 6.253 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 4.619 mt’a kıyasla 6.999 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.483 mt ile Guyana ve 1.557 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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