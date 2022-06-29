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ABD’nin OCTG boru ihracatı Nisan ayında %7,5 düştü

Çarşamba, 29 Haziran 2022 09:09:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %7,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %48,7 artışla 20.287 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 47,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 23,2 milyon $’a kıyasla 47,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 16.495 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 9.176 mt’a kıyasla 13.755 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.744 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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