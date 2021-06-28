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ABD’nin OCTG boru ihracatı Nisan ayında %10,6 düştü

Pazartesi, 28 Haziran 2021 09:20:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %10,6 düşüşle ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %174,6 artışla 13.642 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 30,5 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 17,7 milyon $’a kıyasla 23,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 10.788 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 14.248 mt’a kıyasla 9.176 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.273 mt ile İspanya takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: borular  ABD  Kuzey Amerika  boru  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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