ABD’nin OCTG boru ihracatı Mayıs ayında %6,6 düştü

Cuma, 29 Temmuz 2022 09:06:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %6,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %55,3 artışla 18.939 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 47,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 28,9 milyon $’a kıyasla 38,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 8.411 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 4.993 mt’a kıyasla 14.194 mt ile Kanada oldu. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.