﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin OCTG boru ihracatı Mayıs ayında %10,6 düştü

Perşembe, 29 Temmuz 2021 10:02:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,6 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %32,9 artışla 12.197 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 23,2 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 30,7 milyon $’a kıyasla 28,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 9.176 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 3.767 mt’a kıyasla 7.412 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.605 mt ile Meksika ve 1.347 mt ile İspanya takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  boru  borular  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

27  Tem

ABD’nin çelik ithalatı Haziran ayında %14,8 arttı
26  Tem

ABD’nin yapısal boru ihracatı Mayıs ayında %6 düştü
16  Tem

ABD’nin standart boru ithalatı Mayıs ayında %5,9 arttı
14  Tem

ABD’nin OCTG boru ithalatı Mayıs ayında %4,4 arttı
02  Tem

ABD’nin mekanik boru ihracatı Nisan ayında %18,3 düştü