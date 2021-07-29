ABD’nin OCTG boru ihracatı Mayıs ayında %10,6 düştü

Perşembe, 29 Temmuz 2021 10:02:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,6 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %32,9 artışla 12.197 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 23,2 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 30,7 milyon $’a kıyasla 28,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 9.176 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 3.767 mt’a kıyasla 7.412 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.605 mt ile Meksika ve 1.347 mt ile İspanya takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.