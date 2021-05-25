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ABD’nin OCTG boru ihracatı Mart ayında %60,9 arttı

Salı, 25 Mayıs 2021 14:00:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yıl Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %60,9 artış ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %26,5 düşüşle 15.263 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 16,3 milyon $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 45,6 milyon $’a kıyasla 30,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok OCTG boru ihracatını, Şubat ayında kaydedilen 6.904 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 10.736 mt’a kıyasla, 10.788 mt ile Kanada’ya yaptı. Kanada’yı 1.498 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: boru  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  ABD  çelik üretimi  borular  |  benzer haberler »


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