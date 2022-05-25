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ABD’nin OCTG boru ihracatı Mart ayında %28,6 arttı

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 09:10:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %28,6 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %43,7 artışla 21.936 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 41,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 30,5 milyon $’a kıyasla 47,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 12.201 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 10.788 mt’a kıyasla 16.495 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.028 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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