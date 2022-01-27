ABD’nin OCTG boru ihracatı Kasım ayında %3,2 düştü

Perşembe, 27 Ocak 2022 09:21:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %3,2 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %17,5 artışla 13.564 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 35,4 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 31,8 milyon $’a kıyasla 37,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 9.266 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 7.243 mt’a kıyasla 7.573 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.824 mt ile Meksika ve 1.792 mt ile Guyana takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.