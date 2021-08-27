ABD’nin OCTG boru ihracatı Haziran ayında %3 düştü

Cuma, 27 Ağustos 2021 09:33:05 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %3 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %6,3 artışla 11.825 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 28,9 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 19,7 milyon $’a kıyasla 24,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 7.412 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 5.471 mt’a kıyasla 7.848 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.112 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.