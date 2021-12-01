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ABD’nin OCTG boru ihracatı Eylül ayında %18,3 düştü

Çarşamba, 01 Aralık 2021 09:17:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %18,3 düşüşle ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %24,4 artışla 10.042 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 30,9 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 12,5 milyon $’a kıyasla 21,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 7.101 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 3.779 mt’a kıyasla 6.360 mt ile Kanada oldu. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  borular  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  boru  |  benzer haberler »


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