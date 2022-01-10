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ABD’nin OCTG boru ihracatı Ekim ayında %39,5 arttı

Pazartesi, 10 Ocak 2022 09:33:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %39,5 ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %19,2 artışla 14.010 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 21,4 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 21,5 milyon $’a kıyasla 35,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 6.360 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 6.477 mt’a kıyasla 9.266 mt ile Kanada oldu. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  boru  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  borular  ABD  |  benzer haberler »


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