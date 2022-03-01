ABD’nin OCTG boru ihracatı Aralık ayında %11 düştü

Salı, 01 Mart 2022 09:06:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %11 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %17,4 artışla 12.071 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 37,5 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 20,4 milyon $’a kıyasla 31,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 7.573 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 6.878 mt’a kıyasla 6.253 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.061 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.