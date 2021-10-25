ABD’nin OCTG boru ihracatı Ağustos ayında %16,5 arttı

Pazartesi, 25 Ekim 2021 09:12:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %16,5 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %52,2 artışla 12.288 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 23,9 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 22 milyon $’a kıyasla 30,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 7.231 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1.539 mt’a kıyasla 7.101 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.456 mt ile Guyana takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.