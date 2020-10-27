ABD’nin OCTG boru ihracatı Ağustos ayında %13,5 düştü

Salı, 27 Ekim 2020 10:55:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yıl Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %13,5 ve 2019 yılı Ağustos ayına kıyasla %59,8 düşüşle 7.433 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 28,7 milyon $ ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 32,9 milyon $’a kıyasla, 20,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en çok OCTG boru ihracatını, Temmuz ayında kaydedilen 2.355 mt ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 2.497 mt’a kıyasla, 2.443 mt ile İspanya’ya yaptı. İspanya’yı 1.100 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 1.088 mt ile Kanada takip etti.