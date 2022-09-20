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ABD’nin mekanik boru ithalatı Temmuz ayında %5,8 düştü

Salı, 20 Eylül 2022 09:02:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %5,8 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %1,1 düşüşle 53.312 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 122,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 96,9 milyon $’a kıyasla 113,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 21.655 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 20.535 mt’a kıyasla 18.175 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.469 mt ile Kanada, 4.629 ile Çin, 4.142 mt ile Almanya ve 2.436 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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