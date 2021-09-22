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ABD’nin mekanik boru ithalatı Temmuz ayında %27,9 arttı

Çarşamba, 22 Eylül 2021 09:16:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %27,9 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %63,5 artışla 53.928 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 74,2 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 37,9 milyon $’a kıyasla 97,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 10.511 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 14.154 mt’a kıyasla 20.557 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.677 mt ile Kanada, 4.539 mt ile Hindistan, 3.711 mt ile Tayland ve 3.325 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: borular  boru  çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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