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ABD’nin mekanik boru ithalatı Şubat ayında %5,4 arttı

Salı, 19 Nisan 2022 09:07:00 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %5,4 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %38,9 artışla 48.771 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 94,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 51,2 milyon $’a kıyasla 91,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 13.373 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 10.609 mt’a kıyasla 12.023 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.423 mt ile Kanada, 7.441 ile Tayland, 4.819 mt ile Çin ve 4.161 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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