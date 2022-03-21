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ABD’nin mekanik boru ithalatı Ocak ayında %9,8 düştü

Pazartesi, 21 Mart 2022 09:06:29 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %9,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %57 artışla 46.258 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 99,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 42,2 milyon $’a kıyasla 94,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 11.965 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 6.009 mt’a kıyasla 13.373 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.452 mt ile Kanada, 5.715 ile Hindistan, 4.017 mt ile Almanya ve 3.117 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: boru  borular  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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