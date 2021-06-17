ABD’nin mekanik boru ithalatı Nisan ayında %7,1 düştü

Perşembe, 17 Haziran 2021 09:23:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %7,1 düşüşle ve önceki yılın Nisan ayına kıyasla %27,7 artışla 41.476 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 66,1 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 42,6 milyon $’a kıyasla, 66,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 15.171 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 6.789 mt’a kıyasla 12.970 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 10.877 mt ile Meksika, 4.205 mt ile Tayland, 3.207 mt ile Hindistan ve 2.317 mt ile Almanya takip etti.