ABD’nin mekanik boru ithalatı Nisan ayında %13,3 düştü

Perşembe, 16 Haziran 2022 09:05:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %13,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %20,9 artışla 50.144 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 111,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 66,3 milyon $’a kıyasla 103,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 15.775 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 10.877 mt’a kıyasla 18.737 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.293 mt ile Kanada, 5.275 ile Almanya, 3.607 mt ile Hindistan ve 3.530 mt ile Çin takip etti.