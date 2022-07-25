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ABD’nin mekanik boru ithalatı Mayıs ayında %19,5 arttı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 09:06:26 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %19,5 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %48,6 artışla 64.991 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 103,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 72,1 milyon $’a kıyasla 128,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 50.144 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 10.735 mt’a kıyasla 64.991 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.866 mt ile Tayland, 10.738 ile Kanada, 7.413 mt ile Almanya ve 3.128 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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