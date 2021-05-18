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ABD’nin mekanik boru ithalatı Mart ayında %27,3 arttı

Salı, 18 Mayıs 2021 10:13:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Mart ayında ABD’nin mekanik boru ithalatı, Şubat ayına kıyasla %27,3 artış ve önceki yılın Mart ayına kıyasla %10,2 düşüşle 44.659 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 51,2 milyon $’a ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 66,5 milyon $’a kıyasla, 66,1 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD en fazla mekanik boru ithalatını, Şubat ayında kaydedilen 12.440 mt’a ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 10.169 mt’a kıyasla, 15.171 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 11.463 mt ile Meksika, 4.127 mt ile Hindistan, 2.781 mt ile Almanya ve 2.243 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: boru  ith/ihr istatistikleri  ABD  çelik üretimi  Kuzey Amerika  borular  |  benzer haberler »


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