ABD’nin mekanik boru ithalatı Mart ayında %18,6 arttı

Salı, 17 Mayıs 2022 09:05:05 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %18,6 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %29,5 artışla 57.819 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 91,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 66,1 milyon $’a kıyasla 111,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 12.023 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 11.464 mt’a kıyasla 15.775 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.135 mt ile Kanada, 6.091 ile Tayland, 5.353 mt ile Hindistan ve 4.998 mt ile Romanya takip etti.