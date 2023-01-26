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ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında %20,2 azaldı

Perşembe, 26 Ocak 2023 09:10:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %20,2 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %7 artışla 45.406 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 110,4 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 89,5 milyon $’a kıyasla 92,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 15.716 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 10.792 mt’a kıyasla 16.896 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 8.762 mt ile Kanada, 5.049 ile Almanya, 3.084 mt ile Çin ve 2.323 mt ile Romanya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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