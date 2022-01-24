ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında %15,9 düştü

Pazartesi, 24 Ocak 2022 09:09:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %15,9 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %48,2 artışla 42.421 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 96,8 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 38 milyon $’a kıyasla 89,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 12.037 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 12.003 mt’a kıyasla 11.965 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.792 mt ile Meksika, 4.418 ile Hindistan, 4.152 mt ile Almanya ve 1.586 mt ile Çin takip etti.