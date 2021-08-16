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ABD’nin mekanik boru ithalatı Haziran ayında %3,6 düştü

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 09:52:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %3,6 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %10,8 artışla 42.165 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 72,1 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 45,7 milyon $’a kıyasla, 74,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 13.044 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 9.011 mt’a kıyasla 12.327 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.511 mt ile Meksika, 4.664 mt ile Hindistan, 3.071 mt ile Almanya ve 2.737 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  borular  boru  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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