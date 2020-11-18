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ABD’nin mekanik boru ithalatı Eylül ayında %18,7 düştü

Çarşamba, 18 Kasım 2020 10:43:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin mekanik boru ithalatı, Ağustos ayına kıyasla %18,7 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %35,1 düşüşle 26.143 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 38 milyon $’a ve 2019’un Eylül ayında kaydedilen 56,3 milyon $’a kıyasla, 31,7 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD en fazla mekanik boru ithalatını, Ağustos ayında kaydedilen 10.032 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 8.285 mt’a kıyasla, 10.662 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 5.440 mt ile Meksika, 1.931 mt ile Almanya ve 1.872 mt ile Hindistan takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  boru  ith/ihr istatistikleri  borular  |  benzer haberler »


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