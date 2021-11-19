ABD’nin mekanik boru ithalatı Eylül ayında %16,7 düştü

Cuma, 19 Kasım 2021 09:03:42 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %16,7 düşüşle ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %95,5 artışla 51.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 109,8 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 31,7 milyon $’a kıyasla 95,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 12.693 mt’a ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen 10.662 mt’a kıyasla 13.049 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.466 mt ile Meksika, 5.493 ile Hindistan, 5.295 mt ile Almanya ve 5.224 mt ile Tayland takip etti.