ABD’nin mekanik boru ithalatı Eylül ayında %11,8 düştü

Çarşamba, 23 Kasım 2022 09:04:00 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %11,8 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %4,3 düşüşle 48.818 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 112,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 95,6 milyon $’a kıyasla 95,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 20.743 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 11.466 mt’a kıyasla 19.821 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 8.964 mt ile Kanada, 5.585 ile Almanya, 4.015 mt ile Hindistan ve 2.673 mt ile Çin takip etti.