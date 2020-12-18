ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında %4,5 arttı

Cuma, 18 Aralık 2020 10:10:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ekim ayında ABD’nin mekanik boru ithalatı, Eylül ayına kıyasla %4,5 artış fakat önceki yılın aynı ayına kıyasla %39,9 düşüşle 27.309 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 31,7 milyon $’a ve 2019’un Ekim ayında kaydedilen 59,6 milyon $’a kıyasla, 35,9 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD en fazla mekanik boru ithalatını, Eylül ayında kaydedilen 10.662 mt’a ve önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 9.298 mt’a kıyasla, 11.566 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 2.595 mt ile Almanya, 2.066 mt ile Hindistan, 1.921 mt ile Meksika ve 1.524 mt ile Çin takip etti.