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ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında %16,5 arttı

Salı, 20 Aralık 2022 09:09:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %16,5 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %12,5 artışla 56.878 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 95,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 96,9 milyon $’a kıyasla 110,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 19.821 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 10.918 mt’a kıyasla 15.716 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.097 mt ile Kanada, 8.989 ile Çin, 4.362 mt ile Hindistan ve 3.869 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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