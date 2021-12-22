ABD’nin mekanik boru ithalatı Ekim ayında %1,2 düştü

Çarşamba, 22 Aralık 2021 09:31:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,2 düşüşle ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %84,9 artışla 50.489 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 95,7 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 35,9 milyon $’a kıyasla 96,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 13.049 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 11.566 mt’a kıyasla 12.037 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.827 mt ile Meksika, 6.168 ile Hindistan, 4.739 mt ile Vietnam ve 3.856 mt ile Çin takip etti.