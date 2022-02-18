ABD’nin mekanik boru ithalatı Aralık ayında %20,9 arttı

Cuma, 18 Şubat 2022 09:02:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %20,9 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %95,8 artışla 51.299 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 89,4 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a kıyasla 99,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 10.792 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 5.601 mt’a kıyasla 11.965 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 9.441 mt ile Kanada, 6.262 ile Hindistan, 5.053 mt ile Çin ve 4.671 mt ile Tayland takip etti.