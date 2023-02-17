ABD’nin mekanik boru ithalatı Aralık ayında %0,2 azaldı

Cuma, 17 Şubat 2023 09:21:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,2 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %11,6 düşüşle 45.335 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 92,9 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 75,5 milyon $’a kıyasla 86,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 16.896 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 11.695 mt’a kıyasla 17.054 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 7.695 mt ile Çin, 6.804 ile Kanada, 2.926 mt ile Hindistan ve 2.898 mt ile İtalya takip etti.