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ABD’nin mekanik boru ithalatı Ağustos ayında %3,8 arttı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 09:04:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %3,8 artışla ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %9,8 düşüşle 55.362 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 113,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 109,8 milyon $’a kıyasla 112,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 18.175 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 16.409 mt’a kıyasla 20.743 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.305 mt ile Kanada, 5.186 ile Çin, 3.849 mt ile Hindistan ve 3.252 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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