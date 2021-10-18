ABD’nin mekanik boru ithalatı Ağustos ayında %13,8 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 09:12:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin mekanik boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %13,8 ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %90,8 artışla 61.348 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 97,1 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 38 milyon $’a kıyasla 109,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla mekanik boru ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 20.557 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 12.096 mt’a kıyasla 16.409 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 12.693 mt ile Kanada, 8.848 ile Tayland, 8.106 mt ile Hindistan ve 4.128 mt ile Almanya takip etti.