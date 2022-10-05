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ABD’nin mekanik boru ihracatı Temmuz ayında %19,9 düştü

Çarşamba, 05 Ekim 2022 09:08:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %19,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %22,2 artışla 5.511 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 23,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 13,5 milyon $’a kıyasla 17,1 milyon $ oldu.

Temmuz ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 2.715 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 3.026 mt’a kıyasla 2.730 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.021 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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